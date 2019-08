Film in het park Alfons Schryvers

19 augustus 2019

14u11 1 Kapellen Voor het eerst kunnen bezoekers van het Kapelse gemeentepark er ook een film meepikken. Onder de noemer ‘Film in het Park’ organiseren DBV Events en Kapellen Zingt, op woensdag 21 augustus, er een grootse openluchtbioscoop.

Er staan twee films op het programma. Om 15 uur wordt de film voor jongeren ‘Angry Birds’ geprojecteerd. Deze film duurt 97 minuten en is gebaseerd op het onzettend populaire videospel.

Om 20 uur start de avondfilm ‘The Greatest Showman’, een muzikaal spektakel over het ontstaan van de showbusiness. Deze film duurt 105 minuten.

De filmvoorstelling voor de jeugd is gratis. De toegang voor de filmvoorstelling ’s avonds kost 2 euro per persoon te betalen aan de ingang van het park. Toeschouwers moeten zelf hun stoeltje meebrengen of kunnen zich gewoon op het gras neervlijen. Op het terrein zijn ook dranken verkrijgbaar.