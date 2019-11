Fijnsparren verdwijnen Alfons Schryvers

05 november 2019

Het Agentschap voor Natuur en Bos is momenteel in Kapellen bezig met de kap van een perceel fijnsparren in natuurdomein De Uitlegger. Verschillende wandelaars reageerden verbaasd maar de fijnsparren zijn er aangetast door de dennenschorskever (de letterzetter) waardoor ze afsterven en best zo snel mogelijk gekapt en afgevoerd worden. De letterzetter is een schorskever van zo’n halve centimeter groot, die verzwakte fijnsparren dodelijk treft. Momenteel maakt de letterzetter een opmars in Vlaanderen, doordat de voorjaars- en zomerdroogtes van de afgelopen jaren fijnsparren sterk hebben verzwakt. Ook in het Mastenbos zijn werkzaamheden bezig. De oude kasteelvijver was er dichtgegroeid met bomen en rododendrons. Deze zijn verwijderd en het slib werd geruimd.