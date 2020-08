Fietsster (72) overlijdt nadat ze onder vrachtwagen terechtkomt op parking Lidl Sander Bral

10 augustus 2020

11u10 28 KAPELLEN/HOEVENEN Op de parking van supermarktketen Lidl in de Antwerpsesteenweg in Kapellen is maandagochtend een 72-jarige vrouw uit Hoevenen (Stabroek) overleden na een ongeval. Een vrachtwagen die kwam leveren in de supermarkt, draaide de parking op en reed de fietsster aan. Ze overleed ter plekke.



De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet volledig duidelijk, op het eerste zicht lijkt het om een dodehoekongeval te gaan. De vrouw zou tientallen meters ver op de parking zijn meegesleurd door de vrachtwagen tot een getuige de trucker aanmaande te stoppen. Alle hulp kwam te laat voor het slachtoffer.

Tom De Gent van de lokale politiezone Noord benadrukt dat de oorzaak van het ongeval nog onderzocht wordt door een verkeersdeskundige. “De trucker kwam uit de richting van het centrum gereden en draaide de parking van Lidl op net op het moment dat er een fietser passeerde. De 72-jarige dame uit Hoevenen is met haar fiets ten val gekomen of onder de truck terecht gekomen, dat is nog niet volledig duidelijk. Ze is jammer genoeg overleden.”

In shock

Naast de verkeersdeskundige, die het ongeval onderzoekt, liet de politie ook slachtofferzorg ter plaatse komen voor de getuigen van het ongeval, die danig onder de indruk waren. “Ik stond net op het punt te vertrekken uit de winkel toen ik zag dat er commotie was bij de vrachtwagen van Lidl”, zegt een klant die anoniem wil blijven. “Eerst dacht ik dat de chauffeur problemen had om de parking op te rijden maar toen ik dichterbij kwam, zag ik hem in shock met de handen voor zijn mond staan. Toen wist ik al dat er iets heel ergs gebeurd was, en dan zag ik het slachtoffer liggen.”

“Het winkelpersoneel heeft meteen gereageerd door de hulpdiensten te bellen en een deken uit de winkel te halen om het zicht te onttrekken", gaat de getuige verder. “Ze hebben naar mijn mening snel en goed gehandeld.” Het filiaal van Lidl sloot er maandag de deuren zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Verwacht wordt dat de supermarkt in de loop van de dag opnieuw zal kunnen openen.

(Lees verder onder de foto)

Niet eerste keer

In juli 2017 deed zich al een dodelijk verkeersongeval voor in de Antwerpsesteenweg in Kapellen. Een 86-jarige man werd er toen aangereden op het kruispunt met de Vredestraat. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Tien dagen geleden deed er zich nog een ernstig ongeval voor in Kapellen. Een vierjarig jongetje liep toen plots tussen twee geparkeerde wagens de Koning Albertlei op en werd aangereden door een personenwagen. Het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht was een dag later weer stabiel.