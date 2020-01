Fietsers Derde Jeugd trekken meer fietsers aan Alfons Schryvers

27 januari 2020

10u56 0

Bij de fietsafdeling van de Kapelse Derde Jeugd zijn momenteel 26 fietsers aangesloten. Daarvan zijn er 24 geregeld op de wekelijkse afspraak om mee te fietsen. De oudste deelnemer is 86 en zijn voort het ouderdomslijstje aan met nog vijf andere 80 plussers. De fietsafdeling staat momenteel onder leiding van André Geerinck. “Wij rijden uit plezier en niet om de meeste kilometers af te leggen. Onze gemiddelde snelheid is tussen de 15 en 16 kilometer en de meeste leden rijden met een elektrische fiets. Wij vertrekken wekelijks op dinsdag en donderdag stipt om 1.30 uur op de parking achter het gemeentelijk zwembad. Al onze fietstochten hebben een afstand van 60 tot 80 kilometer. Ons nieuwe seizoen start op dinsdag 3 maart. Vorig jaar hebben, ofwel door hevige regen ofwel wegens te warm, negen dagen niet kunnen fietsen. Bij onze leden die alle wekelijkse tochten hebben meegedaan stond 2.207 kilometer op de teller”. Info over de werking van de fietsafdeling via 03-664.12.71