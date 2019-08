Fietsenverkoop ten voordele van Bistro Buitengewoon Alfons Schryvers

21 augustus 2019

De gemeente Kapellen verzamelt elk jaar heel wat fietsen die, op het openbaar domein, werden gevonden of achtergelaten en nooit door de eigenaar werden opgehaald. Deze fietsen worden nog tot en met dinsdag 3 september, uiterlijk tot 20 uur, geveild via de veilingsite HammerTime.be (www.hammertime.be/fietsenveiling-gemeente-kapellen-tvv-goede-doel/955/nl). De opbrengst van de veiling gaat naar Bistro Buitengewoon. Buitengewoon is een project door en voor buitengewone mensen. Deze zaak in De Oude Pastorij in de Dorpsstraat, te Kapellen, wordt mee uitgebaat door mensen met een mentale beperking. Bij Buitengewoon kan je terecht voor huisgemaakte gerechten, maar ook gastvrijheid, gezelligheid, zelfontplooiing en interactie tussen medewerkers en klanten worden hoog in het vaandel gedragen. Ook buiten de muren van de bistro wordt gezocht naar werkervaringen op maat zoals helpen in een woonzorgcentrum, cultuurcentrum of kleuterklas.