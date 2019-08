Festivalzomer succesrijk afgesloten Alfons Schryvers

23 augustus 2019

Met Kapellen Zingt is in het Kapelse gemeentepark een einde gekomen aan de festivalzomer. Het laatste evenement was opnieuw goed voor tweeduizend bezoekers die uit volle borst meezongen op de tonen van de meest bekendste liedjes. Elke week van de maanden juli en augustus was er minstens één optreden van een bekend artiest. Daarnaast waren er nog filmvoorstellingen in open lucht en het, tot ver buiten de regio, bekende familiefestival Pulptuur. Nog nooit kwamen er in de zomermaanden zoveel bezoekers naar het gemeentepark. Een schatting schommelt rond de 50.000. Ook volgend jaar wil het Kapelse gemeentebestuur inzetten op activiteiten in het gemeentepark. “De meeste initiatieven zullen ongetwijfeld een blijver worden” zegt schepen Koen Helsen (Open Vld). “Nieuwe initiatieven zoals Film in het Park hebben goede geloofsbrieven afgeleverd zodat ook deze samenwerking kan verder gezet worden. Op het vlak van incidenten bleef het opvallend rustig. Onze politiediensten moesten enkel toekijken en soms ingrijpen voor toeschouwers die te diep in het glas gekeken hadden. Binnen enkele weken volgt een evaluatie van alle initiatieven en valt de definitieve beslissing. Kapellen heeft deze zomermaanden gebruist en dat was de bedoeling” besluit de schepen.