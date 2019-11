Femke staat voortaan achter de toog in café Verli Alfons Schryvers

04 november 2019

11u14 0 Kapellen Het bekende café Verli aan de Hoevensebaan in Kapellen is opnieuw open. Het café werd overgenomen door Wesley Loopmans en zal uitgebaat worden door Femke Van Nuffel (22). De zaak kreeg een grondige opkuisbeurt en is klaar om de eerste gasten te ontvangen.

Café Verli is al sinds 1964 gevestigd op de hoek van de Hoevensebaan en de Bergstraat en is hiermee één van de oudste nog bestaande cafés van Kapellen. Na er 24 jaar achter de tapkast gestaan te hebben gaf Jeaninne Van Dooren er vijf maanden geleden de brui aan en koos ze voor een rustig pensioen. Voortaan wordt haar plaats ingenomen door Femke Van Nuffel die, ondanks haar jonge leeftijd, al heel wat ervaring in de horeca achter de rug heeft. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de zaak grondig op te frissen zegt Wesley Loopmans. “Alles is opgeschilderd, de verlichting en geluidsinstallatie zijn vernieuwd en er staan een nieuwe biljart en televisie. Ook het aanbod is aangepast. Voortaan vloeit er Grimbergen, Brugse Zot of Karmeliet uit één van de vijf tapkranen en serveren we kleine warme snacks. Bedoeling is om in de namiddag eveneens koffie, of thee, complet met een gebak aan te bieden.”

De grondig vernieuwde Verli is, met uitzondering van maandag, alle dagen open. Van dinsdag tot vrijdag van 16 tot 23 uur. Op vrijdag en zaterdag van 15 tot 23 uur en op zondag van 10 tot 19 uur.