Feestzaal Hortensiahoeve maakt plaats voor appartementen Alfons Schryvers

20 augustus 2019

13u01 2

De bekende feestzaal Hortensiahoeve, aan de Ruyseveltslei 12 in Kapellen, gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor een appartementencomplex met 12 villa appartementen. De bouwwerken starten begin november met het bouwrijp maken van het terrein. In juni 2022 worden de appartementen opgeleverd.

De Hortensiahoeve was jaren een begrip als feestzaal met ruime parking tussen het groen maar stond de laatste maanden leeg. De Kapelse Projectontwikkelaar Steen Vastgoed werd eigenaar van het gebouw, en omliggende ruime groene zone, en is klaar met haar project om er een appartementencomplex, met villa appartementen, te bouwen. Het toekomstige bouwproject “Hortensiahof” ligt op een terrein met natuurlijke waterloop volledig omgeven door groen wat extra zal versterkt, en uitgebreid, worden met een nieuw aangeplant loofbos. In totaal komen er twaalf appartementen. Alle appartementen zijn luxueus afgewerkt en hebben een oppervlakte van 210 tot 234 vierkante meter en hebben elk drie slaapkamers en twee badkamers. Elk appartement beschikt ook over een terras van minimum 40 vierkante meter. Bovendien kan elk appartement rolstoeltoegankelijk gemaakt worden. De prijzen starten vanaf 730.000 euro. Alle appartementen beantwoorden aan de strengste milieunormen. Dankzij de opwekking van elektriciteit via eigen private zonnepanelen, en het verwarmen door middel van een individuele geothermische warmtepomp, maakt men maximaal gebruik van groene energiebronnen. Met toepassing van deze bouwmethode wordt er door de overheid een korting voorzien van 100% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Info via www:steenvastgoed.be.