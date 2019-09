Feestweekend voor opening nieuwe feestzaal LUX Alfons Schryvers

02 september 2019

10u15 0

De bouwwerken van de nieuwe polyvalente zaal LUX, op het Marktplein in Kapellen, zijn zo goed als klaar. Momenteel wordt volop gewerkt aan de binnenafwerking. De opening zal gebeuren met een feestweekend op zaterdag 9 en zondag 10 november. Alle inwoners krijgen dan de kans om de zaal uitgebreid te verkennen. Voor cultuurliefhebbers zal de nieuwe zaal zo’n 160 keer per jaar de place tot be worden.

De werken aan de nieuwe feestzaal gingen midden augustus vorig jaar van start en de naam LUX verwijst naar de vroegere cinemazaal op de nabijgelegen Hoevensebaan. Het gebouw, met koperkleurige tegels en veel glas, moet een nieuw ankerpunt worden binnen de gemeente. De grote zaal is een polyvalente ruimte waar voorstellingen en concerten kunnen gegeven worden in de meest comfortabele omstandigheden. Op de uitschuifbare tribune is plaats voor 404 toeschouwers. Zonder tribune kan de zaal gebruikt worden voor beurzen, congressen, of andere grootschalige evenementen. Dan kunnen er 700 bezoekers in de zaal. Daarnaast is er nog een kleinere zaal “Biz” geschikt voor bijvoorbeeld lezingen of feestjes met plaats voor 70 zittende en 100 staande bezoekers. Tot slot is er nog een ruime foyer ideaal om na de voorstellingen gezellig nog iets te drinken. Het bouwproject heeft ongeveer 4,5 miljoen euro gekost en de gemeente Kapellen heeft de grond ter beschikking gesteld. Ook na de ingebruikname van de nieuwe feestzaal blijft de wekelijkse donderdagmarkt op het Marktplein.

Openingsweekend

Het gratis openingsweekend voor het grote publiek is op 9, 10 en 11 november. Zaterdag 9 november palmen de Kapelse cultuurverenigingen zaal LUX in. De verschillende plaatselijke dans- en theatergroepen staan dan in de spotlights met presentatievoorstellingen. Daarnaast loopt er een cultuurmarkt waarop verenigingen zich kunnen voorstellen. Zondag 10 en maandag 11 november, telkens van 14 tot 18 uur, verwelkomen leerlingen en docenten van de Academie voor Muziek & Woord alle geïnteresseerden. Zij laten, met theatrale rondleidingen, bezoekers alle hoeken van de zaal ontdekken en genieten van uiteenlopende optredens op de meest onverwachte plekken. In januari starten de opvoeringen in de nieuwe feestzaal. Alex Agnew bijt de spits af op vrijdag 10 januari. Zondag 12 januari staat Géne Bervoets & Didelio Kwartet op de planken. Zondag 19 januari is er de opvoering van de klassieker Slisse en Cesar. Het feestprogramma wordt afgesloten op donderdag 23 januari met Comp. Marius. Iedereen die naar deze vier voorstellingen komt kijken wordt na afloop getrakteerd op een gratis drankje. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar vanaf 7 september tijdens de traditionele ticketdag. Online reserveren, ook voor alle andere voorstellingen, kan dan vanaf 9 uur. Als je online reserveren niet ziet zitten kan je altijd naar het CC komen, aan de Dorpsstraat 45, waar een van de medewerkers je die dag zal bijstaan om je reservatie te doen. Het volledige seizoensprogramma is te vinden op www.cckapellen.be