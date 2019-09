Feest op het Dorpsplein Alfons Schryvers

05 september 2019

Zaterdag 7 september, van 13 tot 18 uur, is er heel wat te beleven op het Dorpsplein in het centrum van Kapellen. Bij het begin van het nieuwe schooljaar nodigen Jovolka vzw, en de Kapelse Jeugd- en Cultuurdienst, er iedereen uit voor een gratis “Feest op het Dorpsplein”. Voor bezoekers is het een uitgelezen kans om kennis te maken met het lokale verenigingsleven en zelf een dansje wagen op de houten dansvloer. Voor de kinderen is er heel wat te beleven met ondermeer een ritje in een oldtimer. Vanaf 13 uur is er een optreden van de Dans Mariekes. Daarna volgt er ongeveer elk kwartier een nieuw optreden met achtereenvolgens de Dance & Show Academy, Skip’D, Iloka, ENcore, Cheerleader Academy, Tai Chi, Jovolka Vendeliers, Jovolka FolkloreDans. Vanaf 17.40 tot 18n uur is het vrij dansen op de tonen van verzoeknummers. Er zijn kraampjes van Cheerleader Academy, ENcore, Jong Groen, Elma’s bar, Chiro Jez, Chiro Joka, Scouts Vloeiende, Rust in Beweging, Perkament, Jong CD&V, FOS Kapellen, Wereldwinkel, BIB Kapellen, Dreamdancers, Dance & Show Academy, Zwemclub Iloka, Bewegen op verwijzing & Hart voor Fibro.