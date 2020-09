Exclusief voor abonnees Fayah (7) zit elke dag 5 uur op de schoolbus: “Ze komt oververmoeid en met hoofdpijn thuis” emz

03 september 2020

20u20 12 Kapellen Om 6.20 uur staat Fayah (7) uit Putte-Kapellen iedere dag klaar om met de bus om half 9 op school te zijn. En dan nog is de bus steeds een half uur tot een uur te laat. Hoewel de bel om naar huis te gaan al om 15.30 uur rinkelt, wordt ze pas rond 18 uur thuis afgezet. Het slechthorend meisje zit dus iedere dag een vijftal uur op de bus. “Ze komt oververmoeid, vervelend en met hoofdpijn thuis. Hartverscheurend is dit”, aldus mama Wendy Stoerkel (42).

Het jongste kind van Wendy Stoerkel (42) en Jimmy Vanlommel (45), Fayah, heeft 85 procent gehoorverlies. Daarom gaat ze al voor het derde jaar naar de lagere school van KOCA op campus Zuid in Antwerpen. De basisschool is onder meer gespecialiseerd in onderwijs voor slechthorenden en doven. “Een geweldige school voor haar, maar het schoolvervoer is wel een boosdoener.”

Geen sociaal leven

Vorig jaar kwam de bus haar rond 7.10 uur ophalen en was ze ten laatste rond 17.30 uur thuis. Een terugrit van een kleine 28 kilometer - met de auto 35 minuten rijden - duurde toen al tot twee uur. “Dat was al zwaar voor haar”, zegt Wendy. Door de coronaregeling van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs moeten de lagere en middelbare scholieren gesplitst worden. Dat zorgt voor langere ritten, iets wat ook Fayah aan den lijve ondervindt.

