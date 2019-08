Familiedag voor het goede doel Alfons Schryvers

16 augustus 2019

Onder de noemer F-Day organiseert Rotary Antwerpen-Heideland op zondag 8 september, van 11 tot 18 uur, een sportieve familiedag voor het goede doel. Plaats van gebeuren is de Zorgboerderij Meander aan de Holleweg 43 in Kapellen. De F van F-Day staat voor familie, fietsen, fun, feest en zo veel meer. Rotary zorgt voor een dag vol animatie voor klein en groot met ondermeer volksspelen, springkastelen, een verkeerspark en non-stop muzikale optredens. De opbrengst is ondermeer bestemd voor het Innowalk Pro-ject van het Multifunctioneel Centrum Mytil in Brasschaat. Dat staat open voor kinderen met een motorische beperking. Een ander deel van de opbrengst gaat naar Het Huis te Antwerpen, een neutrale bezoekruimte voor wie betrokken is in een (v)echtscheiding. Ook steunt F-Day de Zorgboerderij Meander zelf en de U/TURN een organisatie die vakanties organiseert voor mensen met een beperking. Meer info op www.F-day.be