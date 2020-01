Extra druk jaar voor brandweer door storm, zware regenval en hittegolf Alfons Schryvers

17 januari 2020

10u44 0 Kapellen Een storm in maart, zware regenval in juni en een hittegolf in de zomer leverde de Kapelse brandweer extra veel werk op in 2019. Dat leidde tot maar liefst 815 interventies.

In 2019 gingen de poorten van de Kapelse brandweerkazerne 815 keer open voor het vertrek naar een interventie. De post Kapellen komt hiermee, na post Edegem, op de tweede plaats als post met de meeste interventies.

De storm van 10 maart deed de Kapelse brandweer 161 keer uitrukken. De pompen moesten 108 keer opgesteld worden in de week van 19 juni om het water in ondergelopen kelders weg te pompen. De dakbrand in de Raymond Geelhanddreef, in juli, was in 2019 één van de 110 brandinterventies.

De ladderwagen stond 57 keer opgesteld achter een ziekenwagen om bijstand te leveren bij de evacuatie van een ziek persoon. Er moesten vorig jaar ook 450 wespennesten verdelgd worden.

Traditioneel worden er bij het begin van een nieuw werkjaar ook enkele personeelsleden gevierd. Er werden eretekens uitgereikt aan onder meer luitenant Johnny, adjudant Rudi Brosens, sergant-majoor Benny Billen, sergant-majoor Jan De Block brandweermannen Armand Beyers, Marc Beyers, ere-brandweerman Franky Calluy, korporaal Patrick Verbist en brandweermannen Gino Cleiren en Johan Ollevier. Stagairs die geslaagd zijn in hun opleiding ontvingen hun brandweerhelmen. Naast Sam Buitink en brandweerman Kevin Vriens kreeg ook Lovely Palinckx haar brandweerhelm als eerste brandweervrouw in de geschiedenis van het Kapelse korps.