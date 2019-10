Evenementenzaal LUX klaar om eerste bezoekers te ontvangen



Alfons Schryvers

23 oktober 2019

18u18 1

Kapellen is een opmerkelijk gebouw rijker. Het Marktplein wordt nu beheerst door de nieuwe ronde polyvalente zaal LUX met zijn opvallende koperkleurige tegels en veel glas. De Cultuurdienst maakt zich klaar om van het officiële openingsweekend, op zaterdag 9 zondag 10 en maandag 11 november, een feest te maken voor alle inwoners. Iedereen krijgt dan de kans om alle hoeken van het gebouw, en haar vele technische snufjes, van binnen te verkennen.

De nieuwe zaal, genoemd naar de vroegere cinema op de Hoevensebaan, is in een recordtempo van 14 maanden gebouwd en zal zo’n 160 keer per jaar de verzamelplaats worden van cultuurliefhebbers. De grote zaal is een polyvalente ruimte waar voorstellingen en concerten kunnen gegeven worden in de meest comfortabele omstandigheden. Op de uitschuifbare tribune is plaats voor 400 toeschouwers. Zonder tribune kan de zaal gebruikt worden voor beurzen, congressen, of andere grootschalige evenementen. Dan kunnen er 700 bezoekers in de zaal. Daarnaast is er nog een kleinere zaal “Biz” geschikt voor bijvoorbeeld lezingen of privé-feestjes met plaats voor 70 zittende en 100 staande bezoekers. “De nieuwe zaal is de eerste stap in van het ontwikkelingsproject voor Kapellen. In totaal gaan we 90 miljoen euro investeren waarvan de gemeente, in een periode van vijf jaar, 21 miljoen voor haar rekening neemt. Voor de nieuwe zaal is dat 5,5 miljoen euro” zegt schepen voor financiën Luc Janssens (Open Vld). In het nieuwe complex is nog een ruime foyer ideaal om na de voorstellingen gezellig nog iets te drinken. Ook na de ingebruikname van de nieuwe feestzaal blijft de wekelijkse donderdagmarkt op het Marktplein.

Openingsweekend

Het openingsweekend voor het grote publiek is op 9, 10 en 11 november. Zaterdag 9 november, en maandag 11 november telkens van 14 tot 18 uur, palmen de Kapelse cultuurverenigingen zaal LUX in. De verschillende plaatselijke dans- en theatergroepen staan dan in de spotlights met presentatievoorstellingen. Zij laten, met theatrale rondleidingen, bezoekers alle hoeken van de zaal ontdekken. Zondag 10 november, om 20 uur, is er een optreden van Bart Peeters. Tickets hiervoor kunnen, vanaf maandag, besteld worden via de webwinkel van het Kapelse cultuurcentrum. Het volledige openingsprogramma is te vinden op www.cckapellen.be