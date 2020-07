Essenhoutstraat afgesloten door werkzaamheden emz

27 juli 2020

19u16 0 Kapellen In Kapellen wordt de Essenhoutstraat op maandag 3 augustus tussen de Palmstraat en de Plasstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een aannemer herstelt een verzakking in de rijbaan.

Die werkzaamheden gebeuren ter hoogte van huisnummer 296. Om een grondige herstelling uit te voeren, is het noodzakelijk om de rijbaan in beide richtingen volledig af te sluiten. De werken nemen één dag in beslag. Wie van Ekeren of Hoevenen komt, kan omrijden via de Molenstraat en de Hoevensebaan. Wie van het centrum van Kapellen komt, rijdt om via de Palmstraat en het Klein Heiken.