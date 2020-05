Ereschepen Jos Hendrikx overleden op 91-jarige leeftijd emz

12 mei 2020

16u15 1 Kapellen De Kapellenaar Henricus ‘Jos’ Hendrikx is maandag overleden op 91-jarige leeftijd. Tussen 1983 en 1995 maakte hij als schepen deel uit van het gemeentebestuur.

Hendrikx werd geboren op 28 maart 1929. Sinds 1977 vertegenwoordigde hij de Christelijke Volkspartij (CVP) in de gemeenteraad. In 1983 werd hij schepen. Van 1983 tot 1995 had hij de bevoegdheden verkeersveiligheid en grensoverschrijdende problematiek. Tussen 1983 en 1992 was hij ontwikkelingssamenwerkingsschepen. Van 1989 tot 1995 was hij verantwoordelijk voor leefmilieu. Ten slotte vielen sociale zaken en volksgezondheid tussen 1992 en 1995 onder zijn bevoegdheden.

Putse Grensfeesten

De ereschepen speelde een prominente rol in de opstart van de Putse Grensfeesten. Naar aanleiding van het Jaar van het Dorp in 1978 en onder zijn impuls ontstond de Raad van het Dorp. Het is die Raad die nog steeds de jaarlijkse Putse Grensfeesten organiseert. Van dat orgaan was Hendrikx erevoorzitter. Daarnaast stond hij aan de wieg van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). Voor de gemeente Kapellen is het overlijden van Hendrikx een groot verlies. “Het gemeentebestuur van Kapellen wenst haar oprechte deelneming aan te bieden en leeft intens mee met zijn familie”, klinkt het.

Wegens de coronamaatregelen vindt het afscheid plaats in intieme kring. Condoleren kan digitaal via www.janketelaars.be of via Familie Jos Hendrikx op het adres Begrafenissen Jan Ketelaars op de Guyotlei 9 in Kapellen.