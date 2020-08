Exclusief voor abonnees En plots ligt er een oehoe in de tandartsstoel: gewonde vogel krijgt kunstsnavel emz

21 augustus 2020

17u48 2 Kapellen Vorige week zondag had Arnout Dierick (53) uit Kapellen wel een heel erg bijzondere patiënt in zijn tandartsenpraktijk in Brasschaat. Wilde Dieren in Nood Brasschaat-Kapellen had een oehoe met een afgebroken bek opgehaald in Meer. De tandarts slaagde erin de grote roofvogel een kunstsnavel te geven. Dankzij die ingenieuze ingreep kan de grote uil opnieuw zelfstandig eten.



De interventieploeg van Wilde Dieren in Nood - Vogelopvangcentrum in Kapellen kreeg vorige week vrijdag een melding dat er in Meer al enkele dagen een grote uil in het midden van een weide zat. “We zijn de vogel gaan halen. Bij aankomst bleek dat het om een verzwakte oehoe ging. Een groot deel van zijn bovensnavel was afgerukt. We veronderstellen dat het volwassen vrouwtje aan het jagen was op de middenberm van de autostrade: daar zitten veel ratten en muizen. Waarschijnlijk is ze ergens tegenaan gevlogen toen ze een zucht van een camion kreeg”, vertelt Marcel Peeters (74) uit Brasschaat, oprichter van Wilde Dieren in Nood - Vogelopvangcentrum in Kapellen.

