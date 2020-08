Eindelijk weer cultuur in zaal LUX: Jelle Cleymans speelt er tweemaal solo op zaterdag 29 augustus

Alfons Schryvers

14 augustus 2020

10u54 0 Kapellen Kort nadat de Antwerpse gouverneur het licht op groen zette, schoot het Kapelse cultuurcentrum in actie. Resultaat is dat zaterdag 29 augustus cultuurliefhebbers opnieuw aan hun trekken komen. Jelle Cleymans is dan te gast in zaal LUX, op het Marktplein, voor twee optredens die voldoen aan alle coronamaatregelen.

Vanwege de coronamaatregelen moet de manier van werken tijdens de voorstellingen wel aangepast worden. Het cultuurcentrum doet haar uiterste best om de voorstellingen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden en voert daarom enkele richtlijnen in. Die kunnen echter afhankelijk van nieuwe maatregelen later nog altijd wijzigen. Toeschouwers moeten op voorhand reserveren (per bubbel van max. 5 personen), zo kan de zaal optimaal gevuld worden en heeft het cultuurcentrum alle contactgegevens van aanwezigen bij de hand. Toeschouwers moeten buiten wachten tot hun bubbel compleet is, en pas daarna worden ze in de zaal toegelaten. Bezoekers zitten samen per bubbel en met social distance anderhalve meter tussen de bubbels is gegarandeerd door zitjes en rijen over te slaan. Bezoekers moeten ook het circulatieplan in het gebouw volgen zodat mensen elkaar niet hoeven te kruisen. Voor het betreden van de zaal moeten de handen ontsmet worden bij één van de ontsmettingspunten. Die staan op verschillende strategische locaties in het gebouw. Café de LUX opent enkel na de voorstelling, en er is een beperkte maximumcapaciteit: vol is vol. Voor aanvang van de voorstelling brengt het cultuurcentrum bezoekers via mail op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de maatregelen die genomen worden tijdens de voorstellingen.

Eerste solovoorstelling

Het cultuurcentrum pakt meteen uit met een topper. “Alleen in het ruime sop” is Cleymans’ eerste solovoorstelling. Waar hij zich de voorbije 10 jaar veilig omsingeld wist door zijn groep muzikanten, staat hij er deze keer helemaal alleen voor. Zonder reddingsboei verwonderd in het kraaiennest. Via liederen en verhalen vertelt hij ons over loslaten en weer terugvinden. Of hoe de liefde altijd net dat tikkeltje sterker is.

De voorstellingen hebben plaats op zaterdag 29 augustus om 16 en om 20 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn te koop via de webwinkel. Info CC Kapellen, Dorpsstraat 45 of 03-660 67 50 of cultuur@kapellen.be