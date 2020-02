Eenrichtingsverkeer op Antwerpsesteenweg ter hoogte van kruispunt met Vloeiende en Hoogboomsteenweg emz

18 februari 2020

16u31 9 Kapellen De gemeente Kapellen zal tussen maandag 24 en vrijdag 28 februari een aannemer in een tweede fase putdeksels laten herstellen. Die waren verzakt door de onlangs uitgevoerde werken op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Hoogboomsteenweg en de Vloeiende. Ook in deze fase zullen er verkeerswijzigingen zijn.

De eerste fase van de werkzaamheden werd midden januari afgerond. Op maandag 24 februari zal de aannemer om 9 uur de herstelling van de putdeksels hervatten tot vrijdag 28 februari om 6 uur. De werken zelf nemen geen volle dagen in beslag, maar er is ook een uithardingstermijn nodig voor het asfalt. Tijdens de werken zal op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de werkzaamheden enkelrichtingsverkeer van kracht zijn. De toegelaten rijrichting is van Mariaburg naar Kapellen. De automobilisten die vanuit Kapellen naar Mariaburg langs de Antwerpsesteenweg rijden, zullen worden omgeleid via Klein Heiken, de Oude Weg en de Vloeiende.

Halte Zilverhoeklaan richting Merksem verplaatst

Ook de bussen van De Lijn volgen de omleiding. De halte richting Merksem aan de Zilverenhoeklaan zal verplaatst worden naar de plek net vóór het rondpunt van het Klein Heiken. De halte richting Kapellen blijft gewoon behouden.