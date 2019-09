Dronken mannen weigerden uit gestrande auto op spoorweg te komen Patrick Lefelon

26 september 2019

06u39 62 Kapellen Na een ongeval met een goederentrein en een vastgereden wagen tussen Essen en Kapellen rijden er opnieuw treinen op de lijn Antwerpen-Essen. Dat meldt Infrabel. Er zijn wel nog gevolgsvertragingen. De vier inzittenden, van Kroatische afkomst, konden gered worden voor de goederentrein de wagen aanreed. Zij probeerden nog te vluchten voor de politie.

Een auto met aan boord vier Kroaten (39, 48, 39 en 28) reed zich omstreeks 2 uur vannacht vast op een overweg. Net aan de overgang is Infrabel al enkele dagen aan het werk met nieuwe bekabeling te leggen. De werkmannen haalden de vier inzittenden uit de auto. Dat ging niet vanzelf. De Kroatische chauffeur weigerde uit de auto te komen. Hij probeerde zijn voertuig terug op de rijbaan te krijgen. De wagen zat echter met zijn voorwielen vast tussen de rails.

De Kroaten waren maar net uit de wagen bevrijd toen in de verte een goederentrein kwam aangereden. De werkmannen van Infrabel probeerden de trein nog te doen stoppen, maar die poging kwam te laat. De goederentrein reed in op de auto. “In dit geval was de eerste prioriteit de vier mannen te bevrijden”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

Volgens het Antwerpse parket kwamen de vier mannen van een café. Zij hadden gedronken en ook de 39-jarige chauffeur zat licht geïntoxiceerd achter het stuur. Mogelijk had de chauffeur niet in de gaten dat hij een schuinlopende spoorovergang naderde en reed hij rechtdoor waardoor de auto zich op de rails vastreed. Aan de overgang staan waarschuwingsborden voor fietsers dat zij moeten oppassen voor “schuinliggende sporen.” Geregeld komen fietsers op de overgang ten val wanneer zij klem komen te zitten in de sporen.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Eenmaal gered uit de auto wilden de vier mannen wegvluchten. Patrouilles van de politiezone Grens en Noord konden de vier tegenhouden. Tegen de mannen is wel een proces-verbaal wegens weerspannigheid opgesteld.”

Overweg

Op het moment dat de auto de overweg opreed, was die geopend. “De overweg heeft dus normaal gefunctioneerd”, aldus Petit, die het heeft over een “klassiek geval van onvoorzichtig gedrag”.

De getroffen lijn is de klassieke spoorlijn naar Nederland. De hogesnelheidstreinen rijden via een andere lijn naar Nederland.

De spoorovergang bleef tot 6 uur ‘s morgens afgesloten. Pas vanaf 8 uur konden er ook weer treinen passeren.

De vier Kroaten werden administratief aangehouden. Zij mochten in een politiecel ontnuchteren. De chauffeur kan een gepeperde rekening van Infrabel en de NMBS verwachten. Zowel de schade aan de goederentrein en de sporen, als de overlast door de afgeschafte treinen kunnen op de dronken Kroaten verhaald worden.