Drie Litouwers, die met duizenden euro’s in woonwijk worden betrapt, staan terecht voor bendevorming en witwassen BJS

14 oktober 2019

15u00 2 Kapellen Drie Litouwers, die in een woonwijk in Kapellen zijn betrapt met duizenden euro’s cash geld op zak, riskeren één jaar cel en 1.600 euro boete voor bendevorming en witwassen.

Op 1 december 2018 tipte een bewoner van een woonwijk in Kapellen de politie over een verdacht voertuig in de straat. De politie kwam ter plaatse en hield de bestuurder, Maksims M. uit Litouwen, tegen. Die bleek 6.416 euro cash geld bij zich te hebben. Het grootste deel van de som had de man in zijn schoen verstopt. M. verklaarde spontaan dat hij net zijn vriend Jevgenijs L. had afgezet.

Jevgenijs L. kwam zelf ter plaatse. Hij had 3.000 euro in zijn schoen verstopt. Later op het politiebureel zou men bij de man nog eens 9.500 euro extra vinden. In de onmiddellijke omgeving werd nog een derde Litouwer, Csaba H., aangetroffen. Hij had een kleine 8.000 euro bij zich.

Over hun verblijf in het Antwerpse legden de drie mannen vage verklaringen af. Ze zeiden dat ze zich bezighielden met de handel in tweedehandsvoertuigen en slechts voor een korte periode in België waren. Maar verder onderzoek wees uit dat de mannen hun intrek hadden genomen in een huurwoning in de buurt. Bij een huiszoeking op het adres werd een gps-tracker gevonden, alsook enkele tassen van Louis Vuitton.

Het parket is van mening dat de Litouwers criminele intenties hadden en vervolgt hen wegens bendevorming. Omdat de drie mannen grote geldsommen bij zich hadden staan ze ook terecht voor witwassen. De procureur eiste telkens één jaar cel en 1.600 euro boete.

Advocaat Tim Smet, die de drie mannen vertegenwoordigde, pleitte de vrijspraak. “Tijdens het onderzoek heeft men hen proberen te linken aan criminele activiteiten. Maar DNA-, sporen- en telefonieonderzoek heeft niets opgeleverd. Mijn cliënten zijn onschuldig.”

De beklaagden zaten drie maanden in voorhechtenis. Nadat ze in vrijheid werden gesteld, zijn ze teruggekeerd naar Litouwen.