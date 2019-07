Drie fietsen te winnen Alfons Schryvers

06 juli 2019

In Kapellen worden op de wekelijkse markt van 11 juli, en na afloop van De Kapelse Sprint op 30 juli, fietsen verloot. Bezoekers van de wekelijkse markt krijgen vanaf 8.30 uur een tombolabiljet bij elke aankoop. Onder de aanwezige deelnemers worden om 10.30 uur en 11.30 uur twee fietsen verloot. Wie kans wil maken, moet wel aanwezig zijn bij de trekking. De ene fiets wordt gesponsord door de marktkramers, de andere door de gemeente. Op dinsdag 30 juli staan de jaarlijkse kermiskoersen De Kapelse Sprint op het programma. De wielerwedstrijden volgen het parcours Hoevensebaan-Albertdreef-Essenhoutstraat. De heren elite en beloften rijden om 17.30 uur hun Grote Prijs Gemeentebestuur en Ereprijs René De Ren. De dames elite trappen zich vanaf 19.15 uur in het zweet tijdens de Grote Prijs Frans Van Lent. Telkens gaat het om 60 km of 30 rondjes van 2 km. Iedere toeschouwer maakt kans om naar huis te rijden met een nieuwe fiets. Deelnemen is eenvoudig. Je brengt het ingevulde deelnameformulier, uit Info Kapellen, mee en deponeer het in de collectebus aan het podium. De winnares van de dameswedstrijd trekt rond 20.30 uur op het podium het winnende lot. Het gaat om een aanwezigheidstombola. Wie wil winnen, moet aanwezig zijn.