Dreigende buur verontschuldigt zich met nieuw briefje: “Ik zou jouw honden nooit iets aandoen” emz

19 juni 2020

Maandagavond vond de buurvrouw van de familie Gircour-Van Rousselt in de gemeente Kapellen een briefje aan de brievenbus. Daarop stond geschreven 'jouw hond moet stoppen met de buurt bijeen te blaffen of ik vergiftig hem' . Ondertussen hing de persoon in kwestie een nieuw briefje met excuses: 'Ik zou jouw honden nooit iets aandoen' stond er te lezen.

Het gezin met drie Anatolische herders reageerde in shock op het dreigement aan het adres van hun drie Anatolische herders. Als tegenactie plaatste ze zelf een briefje aan de brievenbus om de dreigende buur uit te nodigen op een tasje koffie om een oplossing te zoeken. Dat kwam er niet van. Wel hing er een verontschuldiging aan de brievenbus. De persoon wist niet zeker of het de herders waren die zorgden voor geblaf.

Meteen spijt

Verder staat te lezen dat de man of vrouw meteen spijt had toen hij of zij het briefje aan de brievenbus hing. Het dreigement was impulsief gebeurd na een discussie met zijn of haar dochter. “Ik was niet helemaal mezelf”, klinkt het. De persoon wist zelfs niet zeker of hun honden waren die zorgden voor geblaf. Voor baasje Inge is de bezorgdheid nog niet helemaal verdwenen. “Ik ben er nog niet helemaal gerust in, maar we zien wel”, reageert ze.