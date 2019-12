Drankprijzen in dienstencentra stijgen Alfons Schryvers

17 december 2019

13u51 9

Bezoekers aan de Kapelse dienstencentra, die er ook een drankje drinken, zullen voortaan dieper in de geldbeugel moeten tasten. De prijs van een pintje stijgt van 1 euro naar 1,20 euro. Voor de oppositie is deze prijsverhoging bovenmaats. Schepen voor Sociale Zaken Luc Devriese (N-VA) is het daar helemaal niet mee eens. “De prijzen zijn sinds 2010 nog nooit aangepast. Bovendien zijn we nog altijd goedkoper dan sommige dienstencentra van omliggende gemeenten. Daarnaast heeft het schepencollege beslist dat we tijdens activiteiten voor senioren, dezelfde tarieven zullen hanteren voor drank als de Kapelse dienstencentra.”