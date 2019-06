Dorpsdag 2020 Alfons Schryvers

28 juni 2019

10u37 0

Traditioneel vindt de Kapelse jaarlijkse Dorpsdag plaats op de laatste zondag van mei. Dit jaar werd hiervan afgeweken omwille van de verkiezingen. Ook volgend jaar zal de Dorpsdag niet doorgaan op de laatste zondag van mei want zondag 31 mei 2020 valt in het Pinksterweekend. De Dorpsdag verplaatsen naar zondag 7 juni 2020 was ook geen optie dan vindt traditioneel de Braderij in Ekeren plaats. Het Kapelse college heeft daarom beslist de Dorpsdag te organiseren op zondag 24 mei 2020.