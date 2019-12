Door de lens van de dorpsfotograaf Alfons Schryvers

31 december 2019

11u41 0

De Kapelse Fotoclub DIKA organiseert een bijzondere tentoonstelling met als titel “Door de lens van de dorpsfotograaf”. De tentoonstelling focust op de dorpsfotografen in Kapellen, van 1901 tot 2006.

Verhalen van Kapelse fotografen worden in woord en beeld gebracht. Met de medewerking van de families van de fotografen, en de Koninklijke Heemkring Hoghescote, zijn unieke foto’s en voorwerpen uit de periode 1901 tot 2009 bij elkaar gebracht. Opvallendste voorwerpen zijn de stenen tafel uit 1900 waarop Hoelen de foto’s ontwikkelde, de pijp en de originele camera van Jaki Pals. Belgische camera’s, van 1870 tot 1960, komen aan bod met verschillende historische stukken van private verzamelaars. Leden van fotoclub DIKA maakten foto’s van de oude camera’s met modellen in historische kledij. Blikvanger is ongetwijfeld een fotostudio anno 1900 en een fotowinkel uit 1980. Bezoekers kunnen er plaats nemen voor een selfie, of aan de winkeltoog van de dorpsfotograaf een bestelling plaatsen. Deze tentoonstelling is een must voor iedereen die een warm hart heeft voor de lokale geschiedenis en de historische en hedendaagse fotografie. Info: www.dikafotografie.be/180-jaar-fotografie. De tentoonstelling heeft plaats in Expog, XPOG, ‘t Oud Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2, Kapellen en is gratis te bezoeken vanaf 5 januari alle zaterdagen en zondagen van januari telkens van 10 tot 17 uur.