Dierenopvangcentrum roept op hazenjongen te laten liggen in weide emz

28 januari 2020

11u32 2 Kapellen Het Opvangcentrum voor Wilde dieren in nood Brasschaat-Kapellen heeft opgeroepen schijnbaar moederloze hazenjongen met rust te laten. Volgens de instelling is de moeder immers altijd in de buurt. Het opvangcentrum vraagt uitdrukkelijk de jongen niet aan te raken, omdat mensengeur er voor zou kunnen zorgen dat de moeder haar jongen gaat verstoten.

In de periode tussen februari en september krijgt de haas zijn eerste jongen. Volgens het opvangcentrum is het zeer normaal dat jonge haasjes moederloos in het midden van een weide gevonden worden. “Een haas heeft namelijk geen nest en houdt de jongen in een kuiltje op de grond. Twee keer per dag zoekt de moeder de jongen op om melk te geven. Daarna laat ze ze weer alleen. Dit doet ze om zo weinig mogelijk geur achter te laten en zo roofdieren op afstand te houden”, klinkt het. Het opvangcentrum wil met de bewustmaking dan ook vermijden dat het de komende maanden verschillende jonge hazen binnengebracht krijgt.