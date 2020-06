Dienstencentra heropenen deels vanaf 6 juli, bezoek en activiteiten op reservatie emz

25 juni 2020

19u35 4 Kapellen De dienstencentra ‘t Bruggeske en ‘t Ertbrandje in Kapellen hervatten hun werking gedeeltelijk vanaf maandag 6 juli. Daarvoor moet wel steeds gereserveerd worden. Het restaurant van ‘t Ertbrandje blijft nog wel gesloten, omdat daar geen garanties zijn voor de sociale afstand.

Voor beide hervat het wandelen en fietsen in open lucht. Wat ‘t Bruggeske betreft, opent het restaurant dagelijks in twee shiften. Eentje tussen half 12 en kwart voor één, de andere van één tot kwart na twee. De bediening gebeurt aan tafel. Per shift zijn er 36 plaatsen. Wanneer de eerste shift volzet is, worden klanten verwezen naar de tweede shift. De cafetaria opent op dinsdag van half 3 tot half 5, eveneens met bediening aan tafel. In open lucht hernemen qi gong en het seniorenturnen op dinsdag, tai chi op vrijdag. In het dienstencentrum zelf herbeginnen maandag de Engelse conversatie en donderdag het creatief atelier.

Steeds inschrijven

Met betrekking tot ‘t Ertbrandje opent de cafetaria op donderdag van 2 tot 4 met bediening aan tafel. De Engelse les op maandag, Franse conversatie/cultuur op dinsdag, fun with songs op woensdag en Spaanse les op donderdag hervatten.

In cultuurcentrum Essenhout herneemt de Engelse conversatie op donderdag in de zaal. Op zolder vindt donderdag de yoga weer plaats, met uitzondering van 23 juli en 30 juli. In de sporthal van Putte kan er terug gebadmintond worden op 3, 4, 17, 24 juli en 4, 7, 18, 21, 25 en 28 augustus.

Alle andere activiteiten vinden voorlopig nog niet plaats. Vooraf (telefonisch) inschrijven is voor elke activiteit verplicht. Dat geldt ook voor het restaurant en de cafetaria. Voor dienstencentrum ‘t Bruggeske gebeurt dat op het telefoonnummer 03 660 68 20, voor dienstencentrum ‘t Ertbrandje op het telefoonnummer 03 605 40 27.