Dief aan de haal met potjes kattenvoer... het blijkt een vos te zijn emz

02 april 2020

14u57 6 Kapellen Op woensdagavond heeft Eddy Wouters (59) uit Kapellen met zijn nachtkijker een vos op heterdaad betrapt. Het dier stal het voer bedoeld voor zijn kat en nam ook het potje mee in het Mastenbos. “Het is fascinerend. Deze nacht hang ik de camera aan een andere boom om te zien vanwaar de vos komt”, lacht Eddy.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Iedere avond zet de vrouw van Eddy voor haar buiten slapende kat een potje met voer buiten op een tafel aan het Mastenbos, waarop hun tuin uitloopt. “We merkten de laatste dagen ‘s morgens dat niet alleen het kattenvoer, maar ook de potjes weg waren. Ik ben toen in het bos gaan zoeken. Die lagen daar verspreid. Kinderen komen hier niet. We wisten wel dat hier al langer een vos in het bos zat. Want een paar maanden geleden hoorden we om half 5 ‘s morgens vreemde geluiden, wat na wat research op het internet een kreet van een vrouwelijke vos moet geweest zijn. Maar ik kon moeilijk geloven dat dit het werk van een vos was”, zegt Eddy.

Gefascineerd

Afgelopen maandag besloot Eddy een nachtkijker met infraroodcamera te kopen, die hij gisteren aan de tafel bij het Mastenbos installeerde. “Om kwart na negen hebben we het kattenvoer er gezet. Een half uur later staat de vos op beeld. Die wéét dus al dat wij elke avond daar voedsel zetten. We gaan vanaf nu elke nacht een beetje extra voedsel zetten en de potjes zwaarder maken, zodat de vos ter plekke moet eten. Ik ga ook eens opzoeken wat een vos graag eet”, besluit hij.