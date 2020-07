Deze fotozoektocht leidt je langs de mooiste plekken van Kapellen emz

06 juli 2020

13u08 0 Kapellen Enkele enthousiaste Kapellenaren hebben een gratis fotozoektocht in elkaar gestoken. #OPSTAPINKAPELLEN leidt je spelenderwijs langs de leukste plekken in de gemeente.

De fotozoektocht bestaat uit veertig vragen met bijbehorende deelvragen. Wie de antwoordformulieren het beste invult, maakt kans op een prijs. Ook kinderen die een tekening maken van hun favoriete plek in Kapellen of van iets wat ze nog graag in Kapellen willen, kunnen iets winnen. Verder vormt de gestoken toer een leuke wandeling of fietstocht door het centrum langs bekende en minder bekende plekjes. Onderweg passeren de deelnemers enkele speeltuinen en horecazaken om te pauzeren.

De start- en stopplaats is feestzaal Lux aan het Marktplein. Deelnemen kan tot en met 31 augustus. De fotozoektocht is te downloaden op de Facebookpagina ‘Op stap in Kapellen’. De deelnameformulieren of tekeningen moeten tegen 5 september ten laatste ingestuurd worden via opstapinkapellen@gmail.com.