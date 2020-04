Dertigtal attesten à la minute via gemeentelijke website verkrijgbaar emz

10 april 2020

11u44 0 Kapellen Sinds begin april kunnen de inwoners van de gemeente Kapellen een dertigtal attesten en documenten meteen na hun online aanvraag in hun mailbox krijgen. Voor onder meer aktes van geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, een uittreksel van het strafregister of attesten van nationaliteit hoeven Kapellenaren niet meer naar het Administratief Centrum.

Via de gemeentelijke website was het reeds mogelijk om heel wat attesten en documenten op te vragen. Maar sinds kort ontvangen de Kapellenaren die ook à la minute in hun mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is er nog wel een menselijke tussenkomst nodig. Daarbij ontvangt de inwoner het gevraagde document na enkele werkdagen.

Online

De regeling betreft een dertigtal attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken. Daardoor is de verplaatsing naar het Administratief centrum niet meer nodig. Een afspraak maken is niet meer nodig. Het gaat onder meer om aktes van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden, een uittreksel uit het strafregister (‘bewijs van goed gedrag en zeden’) en attesten van leven, gezinssamenstelling en nationaliteit. Daarvoor werkt de gemeente samen met EGovFlow, een online platform dat garandeert dat elke aanvraag op een veilige en rechtsgeldige manier gebeurt.

De lancering van het project was sowieso gepland voor april. Met de huidige maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, is dat voor de gemeente Kapellen een opsteker. Door de nieuwe manier van werken kan een deel van de dienstverlening gegarandeerd blijven.

De werkwijze om een document te bekomen is niet veel anders dan voordien. Je surft naar www.kapellen.be en klikt op de knop ‘e-loket’. Je maakt je keuze en je krijgt toegang via je digitale identiteitskaart of de app ‘itsme’.