Dertig jaar basisonderwijs De Platanen Alfons Schryvers

25 mei 2019

In Kapellen werd dertig jaar geleden een project van netoverschrijdende werking tussen de gesubsidieerde vrije kleuterschool en de gemeentelijke lagere school De Platanen opgezet. Het protocol van samenwerking tussen de onderwijsgroep Zusters van Voselaar en het Kapelse gemeentebestuur werd ondertekend op 20 april 1988. “De concrete samenwerking was ingegeven vanuit de bezorgdheid van het gemeentebestuur dat degelijk basisonderwijs, kleuter- en lager onderwijs, diende te waarborgen in elke Kapelse wijk. Kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind dicht bij huis was de leidraad” zegt onderwijsschepen Luc Janssens (Open Vld). “Beide scholen presenteren zich nu al dertig jaar in een gemeenschappelijke organisatie waarbij de lagere gemeentelijke school de normale voortzetting van het onderwijs van de kleuterschool verzekert. Ze kregen de gemeenschappelijke naam De Platanen met één logo en er was voortdurend overleg tussen beide directies en schoolbesturen”. De kleuterschool telt 110 leerlingen en de lagere school 187. De dertigste verjaardag werd gevierd met een schoolfeest bestemd voor leerlingen en ouders.