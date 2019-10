De Sint is in aantocht Alfons Schryvers

28 oktober 2019

Sinterklaas komt in Kapellen op zaterdag 23 november naar de bibliotheek op het Dorpsplein. Eerst kunnen de allerkleinsten bij hem op de schoot en bewondert hij hun tekeningen. Daarna leest hij de kinderen, vanaf 5 jaar, enkele verhalen voor uit de bibcollectie. Deelnemen is gratis maar wel vooraf inschrijven via de webwinkel op www.kapellen.be. Ook in het winkelcentrum Promenade komt de Sint op bezoek. Je kan hem daar vinden op zijn troon op zaterdag 23, woensdag 27, zaterdag 30 november en woensdag 4 december. Kinderen kunnen met hem op de schoot, met hem op de foto, en hun sinterklaasbrief of tekeningen afgeven. Ook zijn pieten zijn van de partij. De intrede van Sinterklaas in Hoogboom staat op zaterdag 30 november gepland. Kinderen worden tijdens de traditionele stoet door de wijk getrakteerd op snoepjes en mandarijntjes. Daarna gaat het feest met als thema ‘Het talent van Zwarte Piet” verder in de gemeentelijke lagere school De Platanen aan de Kazerneweg.