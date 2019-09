Dak van twintigduizend vierkante meter vol zonnepanelen Alfons Schryvers

09 september 2019

Het bedrijf Group Thys, aan de Kapelsestraat 127 in Kapellen, haalt voortaan zijn energie uit zonnepanelen. Op het dak van het bedrijfsgebouw zijn 6.282 zonnepanelen geïnstalleerd. Samen goed voor een energieopbrengst om 460 gezinnen van elektriciteit te voorzien. Het project heeft ongeveer 1,4 miljoen euro gekost en is het grootste zonnepanelenpark van Kapellen.

Group Thys is al aan zijn derde generatie toe. Momenteel telt het familiebedrijf 120 personeelsleden en is doorheen de jaren geëvolueerd van een traditionele houthandel naar een fabrikant en verdeler van binnendeuren, vloeren en keukens. “In het productieproces is heel wat elektriciteit nodig en dus kozen we begin dit jaar voor hernieuwbare energie” zegt zaakvoerder Luc Thys. “We vernieuwden eerst de dakbedekking en lieten daarna 6.282 zonnepanelen leggen, goed voor 1,74 Mwp of een energieopbrengst van 1600 Mwh per jaar. In mensentaal zouden hiermee 460 gezinnen van elektriciteit kunnen voorzien worden of kan je 10.645.800 kilometers afleggen met een elektrische wagen. Om alle zonnepanelen aan elkaar te koppelen was 31 kilometer kabel nodig. En ons ecologisch verhaal stopt hier niet. Er loopt nog een studie voor batterijopslag. Het overschot aan elektriciteit, die we nu tijdens de dag opwekken, zouden we dan kunnen stockeren om ’s nachts te gebruiken”. De investering heeft ongeveer 1,4 miljoen euro gekost. Voor de realisatie deed Group Thys beroep op het bedrijf Eco Technics uit Brecht. Ze hebben een jarenlange ervaring met dit soort projecten. Zaakvoerder Wim Eelen is fier dat Group Thys beroep deed op hen. “Installaties als deze worden er geen vijf per jaar in Vlaanderen gelegd. We zijn ondertussen al 13 jaar actief in deze markt en zien nog heel veel potentieel.” De Kapelse burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) stelde de installatie officieel in gebruik. “Na de hittegolf van afgelopen zomer is het wel duidelijk geworden dat we iets moeten ondernemen voor het milieu. Deze zonnepanelen zijn alvast een antwoord op de milieu-uitdagingen die ons nog te wachten staan. Dat ondernemingen mee op de kar springen is hoopvol. Ik ben dan ook trots op het grootste zonnepanelenpark in Kapellen”.