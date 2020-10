Cultuurvereniging kan Thaise eetavond niet laten doorgaan: maaltijden worden aan huis geleverd emz

08 oktober 2020

15u31 1 Kapellen De cultuurvereniging Instituut Emile Vandervelde (IEV) afdeling Kapellen heeft afgelopen zaterdag haar Thaise eetavond niet laten doorgaan. Vanwege het toenemend aantal besmettingen wilde het bestuur het risico niet nemen. Gelukkig werd er een alternatief gevonden: de maaltijden werden aan huis geleverd.

In principe had IEV Kapellen het evenement wel kunnen laten plaatsvinden, aangezien de vereniging daarvoor toelating had van de gemeente. Het concept kreeg ook code groen van de overheid. Maar door de alsmaar stijgende coronabesmettingen besloot IEV Kapellen dat niet te doen. Al hoefde Ta Thai niet meteen te vrezen dat ze een bestelling kwijt was. IEV Kapellen rekende nog steeds op de cateraar om meer dan vijftig maaltijden te bereiden, want de bestuurs- en raadsleden kwamen met het plan om die coronaveilig aan huis te leveren. “Zo wilden we onze leden en sympathisanten toch een gezellige avond bezorgen”, klinkt het bij het IEV.