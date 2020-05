Corona bereikt asielcentrum van Kapellen: “We volgen alle regels, meer kunnen we niet doen” Gabrielle Maari

28 mei 2020

13u56 0 Kapellen Het coronavirus spaart niemand. Sinds kort zijn er ook bewoners van het asielcentrum in Kapellen besmet. Dat heeft Georges Vergouwen, de directeur van het asielcentrum, aan onze krant bevestigd. “Wij passen de regels die de overheid oplegt strikt toe. Meer kunnen we niet doen”, zegt hij.

Het opvangcentrum in Kapellen is een van de meer dan zeventig centra in België. Het centrum wordt rechtstreeks beheerd door Fedasil en er is plaats voor zo’n 420 verzoekers. Hoeveel mensen er momenteel verblijven, is niet bekend. Ook het aantal besmettingen met COVID-19 is onduidelijk. “Ik heb daar uiteraard een idee van. We weten wie er getest is en wat de resultaten zijn, maar we gaan niet gissen”, zegt Vergouwen. Een exact cijfer plakt hij er dan ook liever niet op.

Fedasil is op de hoogte van de besmettingen. Ook zij zeggen liever niets over het aantal, omdat ze willen vermijden dat de bewoners gestigmatiseerd worden. “Wel kan ik verzekeren dat het om een zeer klein aantal mensen gaat”, aldus adjunct-woordvoerder Lies Gilis.

Onder controle

Verder meent Vergouwen dat alles onder controle is. “Alles gebeurt hier volgens het boekje. We volgen alle maatregelen die de overheid heeft opgelegd. Meer dan dat kunnen we niet doen.”