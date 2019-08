Concerten Engie Parkies kloppen af op 25.000 toeschouwers Alfons Schryvers

16 augustus 2019



Met een optreden van de groep “Cookies and Cream” is in het Kapelse gemeentepark een einde gekomen aan de concerten Engie Parkies. De zeven concerten, tijdens de maanden juli en augustus, konden in totaal rekenen op 25.000 bezoekers. Kapellen is de enige gemeente in de provincie Antwerpen die met de organisator een samenwerkingsverband afsloot. Vermoedelijk komen er volgend jaar opnieuw zomerconcerten in het gemeentepark.

Engie Parkies is een soort rondtrekkend festival met iedere dag in drie of vier gemeenten concerten met een bekende Vlaamse artiest. “De samenwerking tussen ons en de gemeente Kapellen is uitstekend” zegt organisator Jeff Vanhaeren. “Gemiddeld kregen we hier ongeveer 3.500 toeschouwers tijdens elk concert en dat is een hoog cijfer. Omdat we bekende Vlaamse artiesten, tijdens weekdagen, meerdere optredens kunnen aanbieden hebben we de mogelijkheid om ze te boeken aan een voordelig tarief. Ik hoop dat we de samenwerking met de gemeente Kapellen opnieuw kunnen verlengen”. Schepen voor feestelijkheden en cultuur An Stokmans (Open Vld) sluit een verdere samenwerking niet uit. “We werken al twaalf jaar goed samen en maken telkens een contract van zes jaar. Dit jaar is het contract afgelopen. Niets staat een verdere samenwerking in de weg maar deze beslissing moet nog genomen worden door het college. We betalen de organisator 25.000 euro per jaar en hij zorgt voor de zeven optredens, het inrichten van de festivalweide en de opkuis nadien. Hierdoor heeft de gemeente geen extra personeelskosten”.