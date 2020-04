Code oranje afgekondigd voor 20-tal bos- en heidegebieden in Noordrand emz

08 april 2020

17u17 14 Kapellen Door het aanhoudende droge, warme weer heeft het Agentschap voor Natuur en Bos code oranje voor verschillende bos- en heidegebieden in de Antwerpse Noordrand afgekondigd. Op die manier worden de burgers gewaarschuwd voor hoog brandgevaar.

Eind maart gold code oranje enkel nog maar voor de erg brandgevoelige Kalmthoutse Heide. Ondertussen is die waarschuwing echter ook voor verschillende andere bos- en heidegebieden van kracht: natuurgebieden Maatjes op de grens van Kalmthout en Wuustwezel, Noordheuvel en West-Beersgat in Wuustwezel, het Klein Schietveld op grondgebied van Kapellen, Brasschaat en Kalmthout, het Peerdsbos en De Inslag in Brasschaat, de Uitlegger op de grens van Kapellen en Brasschaat, de Wildertse en Achterste Duintjes in Essen, de Wolfsheuvel in Essen, het Kooldries-Hoofsweer in Brecht, het Mastenbos en Paepenbos in Kapellen, het Elsenbos en het Ravenhof in Stabroek, het Vordenstein in Schoten, het Wolfschot De Renesse en ‘s Herenbos in Malle en het Zoerselbos in Zoersel. De brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door de beheerders en brandweerdiensten.

Lees ook: Code oranje voor Kalmthoutse Heide

Meer over Brasschaat

Kapellen

Essen

Kalmthout

Wuustwezel

brand

ramp

natuurramp