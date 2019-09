Chauffeurs gezocht Alfons Schryvers

30 september 2019

Het Sociaal Huis van Kapellen is op zoek naar vrijwillige chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale, de Handicar of de maaltijdbedeling aan huis. Indien je interesse hebt raadpleeg dan de vrijwilligersvacatures op www.kapellenvrijwilligt.be of maak een afspraak met de verantwoordelijke vrijwilligers in dienstencentrum ’t Bruggeske via 03-660.68.28 of bruggeske@kapellen.be. Het Sociaal Huis, voordien OCMW, streeft naar maatschappelijk welzijn voor elke inwoner van de gemeente. De hulp van het Sociaal Huis heeft tot doel de menselijke waardigheid voor iedereen te garanderen. Bovendien biedt het sociaal huis ook een luisterend oor ook hulp bij administratieve problemen, psychologische en praktische hulp.