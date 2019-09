CD&V vraagt dringende ondertekening charter Alfons Schryvers

09 september 2019

Uit een bevraging van de Kapelse CD&V blijkt dat verkeersveiligheid, en veilig naar school, topprioriteiten zijn voor veel inwoners. Om hieraan een bijdrage te leveren kan de gemeente het charter werftransport ondertekenen zoals gemeenteraadslid Maaike Van Overloop vroeg tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie. “Helaas is dat, tot op vandaag, nog steeds niet gebeurd en dit ondanks een positieve reactie van het schepencollege” zegt Maaike. “Met dit charter kan het gemeentebestuur zorgen voor een veilige en leefbare gemeente door eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen. Bovendien kan men het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken. We willen vooral onze schoolgaande jeugd behoeden voor het toenemende werftransport, met de vele werven die er op stapel staan binnen onze gemeente. Ik hoop dat onze gemeente snel het voorbeeld van de Stabroek volgt, waar het gemeentebestuur het charter al heeft ondertekend” besluit CD&V-gemeenteraadslid Maaike Van Overloop.