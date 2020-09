Cappellen kan dan toch rekenen op Maxim Volant voor competitieopener: “Gelukkig viel schorsing na beroep weg” Kristof De Cnodder

22 september 2020

09u58 0 Kapellen In de tweede klasse van het amateurvoetbal opent Cappellen woensdagavond de competitie op het veld van titelkandidaat Londerzeel. Even zag het er naar uit dat Cappellen het daar zou moeten doen zonder Maxim Volant, want er hing de 22-jarige verdediger een schorsing boven het hoofd. “Gelukkig werd ik in beroep vrijgesproken”, aldus Volant.

Tijdens de (verloren) bekerwedstrijd op Pont-à-Celles liep Maxim Volant tegen een rode kaart aan. Tot zijn grote verbazing wou het Bondsparket daar drie speeldagen schorsing bovenop doen. Maar Cappellen tekende beroep aan, met succes.

“In de fase waarbij ik werd uitgesloten, gaf ik in een duel een duw aan een tegenstander”, blikt Volant terug. “De scheidsrechter zag er echter onterecht een elleboogstoot in. We zijn bij de voetbalbond gaan uitleggen dat er van geen sprake was van een elleboog en gelukkig geloofde men mij. Dat was natuurlijk een hele opluchting. Door de coronatoestand is het al heel lang geleden dat we nog een competitieduel mochten afwerken. Het was doodjammer geweest als ik nog eens drie weken langer had moeten wachten.”

Pittige start

Volant kijkt dan ook erg hard uit naar de start van het nieuwe seizoen. “Na de bekeruitschakeling speelden we nog een paar oefenmatchen, maar dat is natuurlijk niet het zelfde. Ik verlang naar wedstrijden met inzet. Ons openingsprogramma – met Londerzeel, Hasselt en Lyra-Lierse – oogt pittig, maar dat zijn dan meteen goede tests. Ik denk trouwens dat we zelf ook best ambitieus mogen zijn. We gaan opnieuw een erg degelijke ploeg hebben. De jongens die er in het tussenseizoen bij gekomen zijn, hebben zeker ook kwaliteiten.”

Zelf is Volant op jonge leeftijd al een soort van vast meubelstuk geworden bij Cappellen. Het jeugdproduct kan half oktober zijn honderdvijftigste competitiematch spelen in de eerste ploeg. “Dat begint al te tellen”, glimlacht Volant. “Ik voel me nog altijd prima in mijn sas bij Cappellen. Het is aangenaam spelen aan de zijde van een ervaren rot als Wesley Geuens. Bovendien is het voetbal perfect te combineren met mijn studies voor Handelsingenieur. Waar kan ik op dit moment dan beter zijn?”