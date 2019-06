Café De Pastorie, waar je hond ook een pintje kan krijgen Alfons Schryvers

19 juni 2019

16u40 32 Kapellen Bij café De Pastorie in Kapellen kunnen hondeneigenaars hun viervoeter voortaan trakteren op een pintje, zonder alcohol weliswaar.

De Pastorie aan de Dorpstraat heeft een mooi tuinterras dat grenst aan de kerk van Sint-Jacobus. “Om niet alleen de baasjes maar ook de honden tevreden te stellen, pakken we uit met Dog Beer zegt zaakvoerder Kris Boiy. “Nu ja, technisch gezien is het geen bier, want er zit natuurlijk geen alcohol in en het bruist niet. Snuffle Dog Beer bestaat uit de allerbeste ingrediënten, die ook geschikt zijn voor menselijke consumptie. Want alleen het allerbeste is goed genoeg voor uw trouwe viervoeter. Het is gemaakt met rundvlees of kip en moutgerst extracten, minerale oliën, vitamine B en andere doggy goodies voor een smaak die de smaakpapillen van honden laten trillen.”

“Als test namen we de proef op de som en ja hoor, de honden weten het enorm te appreciëren. We serveren het bier op kamertemperatuur, zodat de hond het aroma kan ruiken en er geen buikpijn van kan krijgen, zoals van koud water. Bij ons hoeft je hond niet langer jaloers toe te kijken wanneer u van een biertje geniet, want hij heeft nu zijn eigen pintje.” Het pintje voor honden kost 2 euro per blikje. En ja, er werden al pintjes getapt voor honden. Benieuwd of ze van De Pastorie hun stamcafé zullen maken.