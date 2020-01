Café de Lux, dat jongeren met mentale beperking tewerkstelt, krijgt 3.000 euro van gemeentelijke fietsveiling emz

09 januari 2020

14u28 0 Kapellen Het gemeentebestuur van Kapellen heeft donderdagvoormiddag een cheque van 3.000 euro geschonken aan Café de Lux van Buitengewoon, een horeca-initiatief waar jongeren met een beperking aan het werk kunnen. Tijdens de donderdagmarkt was de bistro voor de eerste keer open.

Onlangs heeft de gemeente Kapellen binnengebrachte en gevonden fietsen van het voorbije jaar verkocht: “Vroeger bracht dat weinig of niets op. Maar door een online veiling hebben we toch een mooie som kunnen ophalen”, vertelt Luc Janssens (Open Vld), schepen van Financiën. In samenwerking met online veilingdienst Hammertime werden een honderdtal fietsen geveild. Dat gebeurde zonder servicekosten: “Een aantal fietsen zijn zelfs voor 130 à 140 euro onder de hamer gegaan”, zegt Steven Teugels van Hammertime.

Twee vliegen in één klap

Een deel van de opbrengst schenkt het gemeentebestuur aan Café de Lux van Bistro Buitengewoon: “We zouden de 3.000 euro ook kunnen gebruiken als gemeentelijke inkomsten, maar op deze manier willen we het nieuwe project van Bistro Buitengewoon een duwtje in de rug geven”, zegt Janssens.

Donderdag hield Bistro Buitengewoon voor het eerst in de foyer van feestzaal Lux zijn ‘Café de Lux’ open. Tijdens de wekelijkse donderdagmarkt kunnen bezoekers zich daar komen opwarmen met een hapje en een drankje: “Zeker in de winter is er vraag naar. Verder kunnen we de werking van Buitengewoon ondersteunen. Dat zijn twee vliegen in één klap”, aldus Janssens.

Buitengewoon

Iedere donderdag komen een aantal jongeren met een beperking tussen 9 en 15.30 uur hun handen uit de mouwen steken in 'Café de Lux’ aan het marktplein. Daardoor strijdt Buitengewoon nu op twee fronten. Sinds de paasvakantie van 2018 baat het project in de Pastorie vijf dagen per week tussen 10 uur en 16 uur haar bistro uit. “Het integratieproject wil jongeren met een mentale beperking laten proeven van arbeidsvreugde. Dagelijks rekenen wij op vijf à zes jongeren van de twintig om de bistro mee te laten draaien. Ze helpen zowel in de keuken als in de zaal”, vertelt Ann ‘t Kint van arbeidszorgproject Buitengewoon.

Begeleidster Ann is de gemeente erg dankbaar voor de steun: “Zonder die hulp zou het onmogelijk zijn om dit project met intensieve begeleiding te kunnen realiseren”, klinkt het.

Bestellingen opnemen

Op de eerste openingsdag van Café de Lux heerste er een gezellige drukte. Bezoekers van de markt schrijven zelf hun drankjes neer op een bestelformuliertje: “Vele van onze medewerkers kunnen immers niet lezen of schrijven”, zegt Ann. Voor Hema (23) is het arbeidsproject van Buitengewoon een unieke ervaring: “Opdienen doe ik het liefst. Dan breng ik bestelpapiertjes en bezorg ik drankjes aan tafel. Soms is het wel heel druk, waardoor we niet altijd kunnen volgen. Maar ik vind het heel tof om hier te werken”, vertelt ze al lachend.