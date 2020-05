Bushalte aan ovonde Hoevensebaan tot eind augustus niet bediend emz

20 mei 2020

17u17 0 Kapellen Buslijnen 720 of 780 zullen vanaf maandag 25 mei tot eind augustus niet stoppen aan de bushalte op de Hoevensebaan ter hoogte van de ovonde. Gebruikers van die busdiensten kunnen terecht aan de halte op het pleintje voor het winkelcentrum aan de Antwerpsesteenweg. Ook fietsers die vanuit Putte komen, zullen aan de ovonde tijdelijk een andere route volgen.

Wie dus de bussen 720 of 780 wil nemen, doet dat aan de bestaande halte voor winkelcentrum Promenade tegenover ‘t Oud-Gemeentehuis op de Antwerpsesteenweg. Daardoor is de opstapplaats voor een bus richting Antwerpen en Putte dus tijdelijk wel dezelfde.

Aan de ovonde op de Hoevensebaan is tijdelijk ook een andere route voor wie vanuit Putte gefietst komt. De fietsers volgen tijdelijk niet het korte stukje fietsbad vooraan de Hoevensebaan tussen de Dorpsstraat en de Korte Vredestraat, maar gaan gewoon rechtdoor tegen de richting in via het ‘t Oud-Gemeentehuis en het Kruidvat op de Antwerpsesteenweg. Het bestaande voetpad wordt opgesplitst in een voet- en fietspad, zoals dat voordien ook al gebeurde.

Coronamaatregelen

De redenen daarvoor zijn aan de ene kant de werken aan de site ‘Bruggeske’ op de Hoevensebaan. Zo kan zowel de veiligheid voor de voetgangers en de fietsers als het bijbehorende werfverkeer gegarandeerd worden. Aan de andere kant is de bushalte aan de Antwerpsesteenweg in het kader van de huidige coronamaatregelen beter geschikt voor reizigers en voetgangers om afstand te houden in vergelijking met het huidige smalle voetpad op de Hoevensebaan.