Burgemeester Kapellen vindt opschorten handhaving avondklok meer dan terecht: “Maar waarom krijgt horeca niet tijdelijk iets meer ruimte?” emz

07 augustus 2020

20u37 0 Kapellen Gouverneur Cathy Berx kondigde af dat de avondklok door de hittegolf niet gehandhaafd zal worden. Dat vindt burgemeester van Kapellen Dirk Van Mechelen (Open Vld) meer dan terecht. Al begrijpt hij net als waarnemend burgemeester Luc Janssens (Open Vld) niet waarom daaraan geen versoepeling voor de horeca gekoppeld wordt. “Verplicht sluitingsuur, maar geen avondklok. Waar gaan ze naartoe? Ik denk dat de handhaving hierdoor enkel moeilijker wordt”, reageert Van Mechelen.

Waarnemend burgemeester Janssens begrijpt dat de maatregelen in functie van de hittegolf zijn bijgestuurd. “Het is een goede zaak, omdat de nacht allicht verkoeling biedt. Maar hier zit wel een gevaarlijk kantje aan. Als het vastgestelde sluitingsuur van de horeca gehandhaafd blijft, dan moesten de mensen tot gisteren naar huis, gezien de avondklok. Nu is dat niet meer zo. Gezien de warmte zullen mogelijk velen verkiezen om nog wat buiten te blijven. Ik denk dat ik de gevolgen daarvan ken, ondanks de oproep van de Gouverneur om niet te gaan feesten.”

Win-win

Volgens hem ware het beter geweest om ook de cafés, brasseries en restaurants wat soelaas te bieden. Die mening is Van Mechelen eveneens toebedeeld. “Waarom de horeca met terrassen nu ook tijdelijk niet iets meer ruimte tot 24 uur of 01 uur geven? Die sector heeft het in deze zomerse wekend bijkomend extra lastig gehad door de verstrengde maatregelen. Maar dat geldt ook voor vele gezinnen en vooral ook voor onze jongeren. Die willen het schitterende weer gebruiken om ‘s avonds wat tot rust te komen en plezier te vinden. Uiteraard met respect voor de corona-maatregelen en zonder overlast. Een win-win voor uitbaters en klanten.”

De zoveelste bijsturing maakt het er voor de waarnemend burgemeester wel niet makkelijker op. “Ik begrijp dat de gouverneur de coronamaatregelen leefbaar probeert te houden. Maar dit is de derde bijsturing in anderhalve week tijd. Dat zal allicht voortschrijdend inzicht zijn, al weten we sedert vorige week dat er een hittegolf aankomt. De mensen weten het niet meer en zijn de communicatie rond corona beu ondanks het feit dat we voor dit virus zeer alert moeten zijn. Op het terrein moeten burgemeesters dit uitgelegd krijgen en dat is verdomd moeilijk met maatregelen die om de haverklap veranderen.