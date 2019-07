Burendag in opvangcentrum Alfons Schryvers

15 juli 2019

Fedasil, aan de Kazerneweg 35 in Kapellen, opent donderdag 18 juli de deuren voor de buren met een groot feest vol kinderanimatie, muziek, dans en ijsjes. Op het programma staat om 11.30 uur Amoukanama Compagnie met een show vol piramides en acrobatie. Om 12 uur picknick in de speeltuin (breng je eigen picknick en drinkfles mee). Vanaf 13 uur is er workshop piramides bouwen (acrobatie). Om 13.30 uur start een circusinitiatie met jongleren, eenwielers en diabolo’s. Tot slot is er om 14 uur nog een workshop Afrikaanse dans. Heel de dag zorgt DJ Papa Mojito voor de feestelijke muziek. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. In de Kazerneweg, juist voorbij de ingang van het opvangcentrum, is een ruime parking.