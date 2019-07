Bunkers en loopgraven in Mastenbos worden mogelijk beschermd als monument Alfons Schryvers

10 juli 2019

11u43 0 Kapellen Tot 3 augustus loopt in Kapellen een openbaar onderzoek voor de voorlopige bescherming als monument van een Belgische bunker in de Heidestraat-Noord, en voor de bunkers en loopgraven van de sector Nordabschnitt bij het Mastenbos uit de Eerste Wereldoorlog. Het Agentschap Onroerend Rrfgoed heeft de gemeente gevraagd om de beschermingsprocedure te starten met openbaar onderzoek.

De loopgraven en bunkers uit de Eerste Wereldoorlog bleven lang verborgen voor het publiek. Pas enkele jaren geleden, na de verkoop van een stuk privé-bos aan het Agentschap voor Natuur en Bos, kwamen ze aan de oppervlakte. Bij de inventaris van het bos, tussen de Kalmthoutsesteenweg en spoorlijn 12, werd een bijna intacte Duitse loopgravenlinie aangetroffen. Het Duitse leger bouwde er in 1917 een verdedigingslinie waarmee het zich wilde beschermen tegen het geallieerde leger, dat volgens hen zou oprukken vanuit het neutrale Nederland. Die inval is er nooit gekomen en de kans is groot dat er destijds geen enkel schot werd gelost. De bunkers zijn de oudst bekende in Vlaanderen. Op initiatief van de Kapelse burgemeester, en historicus, Dirk Van Mechelen (Open Vld) stelde de gemeente alles in het werk om de loopgraven te laten beschermen en ze om te vormen tot toeristische attractie. De aanzet tot bescherming is nu gegeven.

Aparte procedure

Een eerste stap is de organisatie van een openbaar onderzoek dat nu is opgestart. Volgens de beschermingsprocedure heeft de site een grote historische waarde omdat de opbouw van het loopgravensysteem er nog duidelijk zichtbaar is. De site bestaat uit gevechtsloopgraven, verbindingsloopgraven en vele bunkertypes. Voor een goed bewaarde bunker, in de Heidestraat-Noord, wordt zelfs een aparte beschermingsprocedure opgestart. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bewoners hun eventuele bezwaren, of opmerkingen, kenbaar maken. Negen maanden later beslist de toekomstige Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed over een definitieve bescherming. Het Kapelse college heeft alvast een gunstig advies voor de bescherming gegeven.