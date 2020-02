Buddy’s gezocht voor asielzoekers in Kapellen emz

14 februari 2020

14u06 0 Kapellen Fedasil in Kapellen is op zoek naar nieuwe buddy’s voor asielzoekers. Met dat initiatief wil het opvangcentrum burgers in contact brengen met nieuwkomers. Op zondag 22 maart wordt een informatievoormiddag georganiseerd.

Al verschillende jaren werkt Fedasil Kapellen met een buddysysteem. Met dat project wil het opvangcentrum de asielzoekers doen kennismaken met hun nieuwe leefwereld. Het vertrekt vanuit het principe dat mensen zich sneller thuis voelen als ze de kans krijgen om te participeren in de samenleving. Daarom wordt er sterk ingezet op actieve participatie, netwerkontwikkeling en contact met burgers, de zogenaamde buddy’s. Momenteel is Fedasil Kapellen op zoek naar nieuwe buddy’s om hun werking te versterken.

Het doel van het buddyproject is de integratie bevorderen, culturele vaardigheden aanscherpen, elkaars leefwereld leren kennen en Nederlands oefenen. Dat kan met een gewone babbel of een bezoekje, maar ook een sportieve of andere interessante activiteit is een goede manier voor de asielzoeker om de samenleving te leren kennen.

Informatievoormiddag

Op zondag 22 maart van 10 tot 12 uur organiseert het opvangcentrum voor asielzoekers in Kapellen een informatievoormiddag voor iedereen die interesse heeft in het buddyproject. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info.kapellen@fedasil.be.

