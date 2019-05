Brochures toerisme vernieuwd Alfons Schryvers

Met de start van het toeristisch seizoen heeft de gemeente Kapellen al haar wandel- en fietsbrochures vernieuwd. Kapellen telt negen gemeentelijke wandelpaden. Samen zijn ze goed voor zo’n 60 km wandelplezier langs de mooiste plekjes van de gemeente. Acht routes zijn bewegwijzerd. Elk pad heeft een eigen brochure met routebeschrijving en extra informatie over de blikvangers langs de route. De brochures kan je gratis dauwloden op de gemeentelijke website of aankopen bij de dienst Toerisme of in het Cultuurcentrum: zowel afzonderlijk (0,50 euro per stuk) als in een pakketje van negen voor 3 euro per pakketje. Daarnaast heeft Kapellen ook twee toeristische fietsroutes. Bovendien beschikt de gemeente over een eigen toeristische kaart gedrukt op onscheurbaar en regenbestendig papier. Naast 34 foto’s vind je op de kaart onder meer monumenten, bezienswaardigheden en wandelingen, alles aangeduid op een plattegrond en toegelicht in teksten. Info Toerisme Kapellen Antwerpsesteenweg 130 tel: 03-660.66.01 e-mail toerisme@kapellen.be.