Brilglazenproducent Hoya Lens België sluit productieafdeling in Kapellen

08 mei 2020

17u20

Bron: Belga 0 Kapellen De brilglazenproducent Hoya Lens België heeft vrijdag gemeld dat de productieafdeling in Kapellen stop wordt gezet. Door de coronacrisis liep het bedrijf in de maand april een omzetverlies tot negentig procent op. De collectieve afdanking heeft betrekking op 20 van de 64 werknemers.

De sluiting is een gevolg van de marktontwikkelingen die zich de jongste tien jaar in de optiekbranche voordoen. Dat zegt het bedrijf in een persbericht. Daarnaast wogen de gevolgen van de COVID-19-pandemie en lockdown zwaar. Zeventig procent van het personeel is technisch werkloos. “De coronacrisis was een katalysator die de druk op de markt nog meer heeft versneld”, zegt afgevaardigd bestuurder Franck Van de Perck. Het bedrijf zal zich voortaan beperken tot glazen in de eindfase. Ook de marketing en sales lopen nog verder. De beëindiging van de productie heeft dus geen gevolgen voor de levertijd van brillenglazen.